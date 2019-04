Archäologen finden Römermauern in Augsburg

In Augsburg sind bei Ausgrabungen erstmals gut erhaltene römische Mauerreste oberhalb der alten Fundamente entdeckt worden. „Das ist für Augsburg einmalig“, sagte Grabungsleiter Günther Fleps am Mittwoch. Das sogenannte aufgehende Mauerwerk besteht aus Tuffsteinquadern, die laut Fleps vermutlich die tragenden Mauern für das darüberliegende Gebäude bildeten. Die Tuffsteine wurden vor 2000 Jahren aus der Region Weilheim-Schongau nach Augsburg transportiert.

Bislang wurden solche Mauerreste nicht in Augsburg entdeckt, obwohl die Stadt zu den ältesten Siedlungen Deutschlands zählt. Denn die Menschen hatten sich früher bei Neubauten der Steine von aufgegebenen Gebäuden bedient. „Es war sehr aufwendig, das Steinmaterial heranzuschaffen“, erklärte Fleps. Deswegen seien die Altbauten als Steinbruch genutzt worden. Dadurch sei fast keine Römermauer erhalten.

Die Funde stammen nach der bisherigen Forschung aus dem ersten Jahrhundert. Etwa im Jahr 70 nach Christus hätten die Römer ihr mit rund 1000 Soldaten besetztes Militärlager an dieser Stelle wohl nach militärischen Auseinandersetzungen aufgegeben, erklärte Fleps. Es habe sich dann dort eine zivile Siedlung gebildet. In der Folge machten die Römer Augusta Vindelicum zur Hauptstadt der Provinz Raetien. Das einstige Augsburger Militärlager wurde vermutlich weiter in den Norden an den Limes verlegt.

Die Römermauern wurden im Zuge der Sanierung eines Seniorenwohnheims entdeckt. Bereits 1925 beim Bau des Wohnheims hatten die damaligen Stadtarchäologen an dieser Stelle gegraben. Sie hatten laut Fleps detaillierte Pläne der römischen Bauwerke erstellt, Fotos sind allerdings nicht überliefert.

Ein Gebäudeteil war nun abgerissen worden und soll neu errichtet werden. Bei einer Routinegrabung im Zuge der Bauarbeiten kamen die zwei Jahrtausende alten Mauern zum Vorschein. Jetzt soll eine Lösung gefunden werden, wie die Mauern dauerhaft erhalten werden können. Öffentlich würden die Mauern aber wohl nicht zu sehen sein, sagte Fleps. Sie würden sich künftig dann im Keller des Gebäudekomplexes befinden.