Arbeitsunfall: Mann verbrennt sich im Gesicht

Beim Austauschen einer Gasflasche ist ein 33-Jähriger in einem Betrieb in Gundelfingen (Landkreis Dillingen) verletzt worden. Nach dem Wechsel der Gasflasche für eine Brennschneidemaschine kam es zu einer Stichflamme, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann habe dadurch Verbrennungen im Gesicht erlitten. Ein Mitarbeiter leistete den Angaben zufolge Erste Hilfe und löschte anschließend den brennenden Gasschlauch. Der 33-Jährige wurde nach dem Vorfall am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik geflogen.

