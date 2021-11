Arbeitsmarkt positiv: Aktuelle Corona-Lage später zu spüren

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im November leicht zurückgegangen. Rund 216.300 Personen waren im Freistaat arbeitslos gemeldet, das sind 3,0 Prozent weniger als im Oktober und rund 20 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. „Aber der Schein trügt etwas“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. „Die aktuellen pandemiebedingten Entwicklungen zeigen sich erst verzögert auf dem Arbeitsmarkt.“ Die Arbeitslosenquote in Bayern lag im November wie auch schon im Oktober bei 2,9 Prozent.

