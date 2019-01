Arbeitslosigkeit in Bayern sinkt 2018 auf Rekordtief

Die Arbeitslosigkeit hat im vergangenen Jahr in Bayern erneut ein historisches Rekordtief erreicht. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren 2018 im Jahresschnitt 214 017 Menschen im Freistaat ohne Job - und damit so wenige wie seit 1981 nicht mehr. Das sind 17 300 weniger als im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote lag erstmals seit Einführung der aktuellen Berechnungsmethode 1994 mit im Schnitt 2,9 Prozent unter der 3-Prozent-Marke.

„Dass der Abbau der Arbeitslosigkeit auf soliden Füßen steht, zeigt der erneute Aufwuchs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung“ erklärte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart, am Donnerstag in Nürnberg. Zum Stichtag am 30. Juni 2018 hatten rund 5,6 Millionen Männer und Frauen im Freistaat einen regulären Job.

Agentur für Arbeit Bayern