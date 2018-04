Arbeitslosenzahl sinkt dank Frühjahrsbelebung auf 213 000

Dank der Frühjahrsbelebung ist die Zahl der Arbeitslosen in Bayern im April auf etwa 213 000 gesunken. Damit waren im Freistaat im Vergleich zum Vormonat rund 18 600 Menschen weniger ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Erwerbslosen um knapp 18 700. Die Arbeitslosenquote ging um 0,3 Punkte auf 2,9 Prozent zurück. Das ist die niedrigste Quote in diesem Monat seit Einführung der aktuellen Berechnungsmethode.