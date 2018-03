Arbeitslosenzahl sinkt auf 248 500: Niedrigste Februar-Quote

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Februar leicht gesunken - und die Arbeitslosenquote hat einen Tiefststand für diesen Monat erreicht. Die Erwerbslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent. „Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote, die je in einem Februar gemessen wurde“, teilte der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Ralf Holtzwart, am Mittwoch in Nürnberg mit.

Die Zahl der Männer und Frauen ohne Arbeit sank im Februar im Vergleich zum Vormonat um gut 5000 auf etwa 248 500. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um mehr als 24 700 zurück.

Die sogenannte Unterbeschäftigung, die neben den Arbeitslosen auch jene Menschen erfasst, die gerade etwa an einer Weiterbildung teilnehmen, lag im Februar bei rund 348 000. Sie sank gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 28 000. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging im Vergleich zum Vorjahr um rund zwölf Prozent zurück.

Der leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat bewege sich „im üblichen Rahmen“, sagte Holtzwart. In den vergangenen drei Jahren war die Zahl der Männer und Frauen ohne Job im Februar im Schnitt aber nur um 2500 gesunken. „Wir erwarten jedoch eine deutliche Reduzierung mit der Frühjahrsbelebung, die für gewöhnlich um Ostern einsetzt“, sagte der Chef der Regionaldirektion.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag nach aktuellen Hochrechnungen im Dezember bei 5,5 Millionen Menschen. Und die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften bleibt hoch: Die Zahl der offenen Stellen lag im Februar bei 124 800 - das waren rund 13 000 Stellen mehr als im Januar. Vor allem in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie werden Mitarbeiter gesucht. Aber auch im Handel, bei wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im Gesundheitswesen und der Zeitarbeit sind viele Jobs zu haben.

Angesichts der hohen Zahl an offenen Stellen forderte der Vorsitzende des DGB Bayern, Matthias Jena, erneut eine Bildungsoffensive. „Es kann doch nicht sein, dass in Bayern noch über 248 000 Menschen nach Arbeit suchen, obwohl rund 125 000 Stellen unbesetzt sind und die Nachfrage nach Arbeitskräften in fast allen Branchen deutlich höher ist als im Vorjahresmonat“, sagte er. Die Agentur für Arbeit müsse ihre Bemühungen verstärken, um diese Menschen nachhaltig in Lohn und Brot zu bringen. „Das geht nur mit Bildung, Bildung, Bildung.“