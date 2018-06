Arbeitslosenzahl in Bayern bleibt unverändert

- Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im November unverändert geblieben. Die Erwerbslosenzahl lag bei etwa 242 000 - damit waren 90 Menschen mehr ohne Job als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 3,4 Prozent. „Ähnlich wie im letzten Jahr sorgten die milden Temperaturen im November für wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt“, erklärte der Chef der Regionaldirektion Bayern, Ralf Holtzwart, am Donnerstag in Nürnberg. „War allerdings noch im letzten Jahr ein moderater Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat zu beobachten, reduzierte er sich in diesem Jahr auf fast Null.“ Auch Experten hatten erwartet, dass der bayerische Arbeitsmarkt im November stagniert.