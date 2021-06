Arbeitsagentur stellt Arbeitslosenzahlen für Bayern vor

Nach dem Verkauf des Weingartener Krankenhauses 14 Nothelfer hat sich nun der künftige Eigentümer zu erkennen gegeben: Ein Investor aus Ulm hat den Zuschlag für das Areal samt ehemaligem Krankenhaus erhalten.

Es handelt sich um die familiengeführte Staiger-Gruppe, die bisher insbesondere Wohnanlagen und Hotels entwickelt und gebaut hat. Gründer und Geschäftsführer Rainer Staiger hat seine Ideen für das Gelände am Montag in nichtöffentlicher Sitzung dem Weingartener Gemeinderat vorgestellt und am Dienstag auch gegenüber der ...