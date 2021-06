Arbeitsagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Bayern bekannt

Thomas Siegmund wagt den Start mit Lack und Leder. Er möchte am 4. September das Torture-Ship auslaufen lassen, lockt damit Latex und Fetisch-Freunde an die Anlegestellen von Konstanz und Friedrichshafen. An Bord kommt nur, wer sich beim Ticketkauf registriert hat, geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Siegmund hofft auf eine gute Pandemie-Entwicklung bis dahin.

Klare Ansage Die Resonanz auf die Entscheidung, das Torture-Ship wieder fahren zu lassen, ist groß.