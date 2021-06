Arbeiter wird verschüttet und von Kollegen ausgegraben

Ein Arbeiter ist in einem Graben in Vilshofen (Landkreis Passau) verschüttet und von Kollegen gerettet worden. Der 45-Jährige verlegte am Montag in einem rund zwei Meter tiefen Graben Rohre, als eine Seitenwand aus Lehm einstürzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde dabei komplett verschüttet. Kollegen hörten seine Rufe und gruben ihn mit den Händen bis zur Schulter wieder aus. Der 45-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

