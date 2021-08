Arbeiter von Baucontainer eingeklemmt und getötet

Ein Bauarbeiter ist beim Abladen eines Containers eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige bediente am Mittwoch den Hebemechanismus des Lastwagens, um den Container vor einem Geschäft in Ottobrunn bei München abzuladen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Container geriet ins Schwingen, der Mann wurde zwischen dem Lkw und dem Container eingeklemmt. Mitarbeiter des Geschäftes beobachteten laut Polizei den Unfall und riefen den Rettungsdienst. Der Arbeiter wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen, wo er wenig später starb.

