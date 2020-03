Arbeiter verletzt sich bei Sturz auf Baustelle schwer

Ein Arbeiter ist auf einer Münchner Baustelle von einem fahrbaren Gerüst vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Rettungskräfte hatten am Freitag zunächst Schwierigkeiten, den Mann zu finden, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach wusste auf der Baustelle niemand von dem Unfall, der Mann hatte den Notruf selbsttätig gewählt. Erst nach zehn Minuten fanden sie den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.