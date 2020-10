Ein Mann ist bei einem Betriebsunfall im Landkreis Donau-Ries vom Dach einer Halle gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der 50-Jährige am Vortag zusammen mit Kollegen in Asbach-Bäumenheim ein Blechdach abdecken. Als er einen Schritt zurückging, fiel er durch ein Loch etwa zehn Meter in die Tiefe und blieb regungslos liegen. Er wurde reanimiert und kam in ein Krankenhaus.