Arbeiter stirbt nach Sturz von Hausdach

Ein Arbeiter ist nach einem Sturz von einem Hausdach in Fürth gestorben. Der 42-Jährige sei mit Blech-Arbeiten an einer Gaube auf dem Dach beschäftigt gewesen, als er aus unklarer Ursache abstürzte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei beim Aufprall am Samstag lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Mitteilung Polizei

