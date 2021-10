Ein Arbeiter eines Entsorgungsunternehmens ist im oberbayerischen Münsing in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten und gestorben. Obwohl der 58-Jährige am Freitagmorgen schnell von Einsatzkräften versorgt werden konnte, sei er noch am Unfallort im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache sei noch unklar, die Kriminalpolizei untersuche den Hergang.

Mitteilung der Polizei