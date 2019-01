Arbeiter stirbt beim Aufbau der Messe Ispo

Beim Aufbau der Münchner Sportmesse Ispo hat ein Arbeiter bei einem Sturz von der Leiter sein Leben verloren. Wie die Münchner Polizei am Mittwoch berichtete, fiel der 21 Jahre alte Rumäne am Montag aus drei Metern Höhe auf den Boden. Er wurde schnell in ein Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht retten. „Für uns ist das sehr traurig“, sagte Messechef Klaus Dittrich. „Wir sprechen den Angehörigen unser tiefstes Mitleid aus.“ Die Polizei überprüft nun, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Die Messe beginnt am Sonntag, die knapp 3000 Aussteller belegen 200 000 Quadratmeter Hallenfläche.