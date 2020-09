Arbeiter steckt Eisenstange im Arm

Ein Bauarbeiter ist in Augsburg auf eine Eisenstange gefallen und schwer verletzt worden. Mit einem Teil des Steckeisens im Arm wurde der 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kollegen des Mannes eilten dem verletzten Arbeiter zuvor zu Hilfe und flexten die Stange ab, ehe der Notarzt eintraf. Den Ermittlern zufolge rutschte der 37-Jährige am Donnerstag beim Klettern über ein Geländer ab und fiel deshalb auf das Steckeisen auf der Baustelle.