Arbeiter stürzt von Gerüst: Schwere Kopfverletzung

Bei Schreinerarbeiten an einem Dach in Auhausen (Landkreis Donau-Ries) ist ein Mann von einem Gerüst gefallen und hat sich schwer am Kopf verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 50-Jährigen in ein Klinikum, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Demnach hatte die Hausherrin den Schreiner am Vortag am Boden liegend gefunden und die Helfer alarmiert. Warum der Schreiner bei den Innenarbeiten von dem fahrbaren Montagegerüst in etwa zweieinhalb Metern Höhe gefallen war, stand zunächst nicht fest.