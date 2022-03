Ein Arbeiter ist in einem Silo im Landkreis Bamberg von Betonresten verschüttet und schwer verletzt worden. Der 55-Jährige hatte am Mittwoch in dem Silo eines Betonwerkes in Altendorf gearbeitet, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Speicher befreien. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unglück kam, war noch unklar.

