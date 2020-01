Arbeiter gibt vor Gericht Tötung von Kollegen zu

In einem Mordprozess vor dem Landgericht Augsburg hat ein Elektriker zugegeben, nach einem Zechgelage einen Kollegen getötet zu haben. Der 34-Jährige machte am Donnerstag zu Beginn des Verfahrens aber Erinnerungslücken geltend.

In einer Erklärung, die der Rechtsanwalt des Mannes vortrug, hieß es, dass sich der Angeklagte an das genaue Geschehen jener Nacht vor knapp einem Jahr nicht erinnern könne. Es werde aber nicht bestritten, dass sein Mandant den 24 Jahre alten Kollegen getötet hat. Zuvor sollen die Männer reichlich Alkohol getrunken haben und in Streit geraten sein. Der 34-Jährige bestätigte die Richtigkeit der Verteidigererklärung, machte darüber hinaus aber keine Angaben.

Der polnische Staatsangehörige lebte damals gemeinsam mit dem ebenfalls aus Polen stammenden Opfer und weiteren Arbeitern auf einem Unternehmensgelände in Neusäß (Landkreis Augsburg). In dem Wohncontainer des 24-Jährigen hatte der Beschuldigte laut Anklage den jüngeren Mann mit einem Hantelgewicht von hinten niedergeschlagen. Dann soll der Täter das Opfer brutal umgebracht haben - mit einer Vielzahl weiterer Schläge gegen den Kopf, mehreren Stichen mit einem langen Messer in den Oberkörper und einem Schnitt durch den Hals.

Die Staatsanwaltschaft bewertet die Tat als heimtückischen Mord. Für das Verfahren sind vier weitere Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil soll Anfang Februar verkündet werden.

