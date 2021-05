Arbeiter entdeckt Schlange in Industriebetrieb

Einen Schreck hat ein Mitarbeiter auf dem Gelände eines Industriebetriebes in Unterfranken erlebt, als er dort eine Schlange entdeckte. Das 35 Zentimeter lange Tier habe sich unter einer Maschine zur Verarbeitung von Metall in einem Unternehmen in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) versteckt, wo der Mann sie in der Nacht auf Montag fand, wie die Polizei mitteilte.

Schließlich stellte sich aber heraus, dass es eine harmlose Schlingnatter war. Schlingnattern sind im westlichen Asien und weiten Teilen Europas verbreitet. Sie sehen der giftigen Kreuzotter ähnlich und werden häufig mit dieser verwechselt. Die Polizei setzte die Schlange in der Natur aus.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-540579/2