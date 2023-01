„Schlimmer Naturskandal“ - Arbeiten an kleinem Bach im Allgäu sorgen für großen Ärger

Der kleine Hochgebirgsbach im Rappenalptal südlich von Oberstdorf fließt üblicherweise einfach so vor sich hin – mal gemächlicher, mal reißender, aber ansonsten eher unbeachtet zwischen den Gipfeln der Allgäuer Hochalpen. Doch nun schlägt er Wellen weit über seine Heimat hinaus.

Von Normalität kann seit dem Spätherbst nicht mehr die Rede sein. Dies hat mit Bagger-Arbeiten an diesem Bach zu tun. 1,6 Kilometer seines Laufes sind betroffen. Aus Sicht des Bundes Naturschutz in Bayern ist daraus „einer der schlimmsten Naturskandale der letzten Jahre“ geworden. Dessen Landesvorsitzender Richard Mergner meint: „Es blutet einem das Herz, wenn man sieht, dass diese faszinierende Wildbachlandschaft mit einem Schlag zerstört wurde!“

Dass der Bund Naturschutz bei Öko-Angelegenheiten hoch sensibel reagiert, ist naturgegeben – zumal wenn er die Affäre selbst öffentlich gemacht hat. Aber das Baggern in diesem abgelegenen Freistaat-Zipfel ist sehr rasch selbst in der Hauptstadt München Thema geworden. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) reiste extra ins Rappenalptal. Nach seinen Worten „eine Kraterlandschaft“. Von Seiten der Opposition verortete Bayerns SPD-Fraktionsvorsitzender Florian von Brunn „einem unglaublichen Vorfall“ und forderte Aufklärung im Landtag.

Schwerer Eingriff in den Bachlauf

In der Zwischenzeit scheinen die Hintergründe aber immer verworrener zu werden. Leicht lässt sich nur beschreiben, um was es grundsätzlich geht: Anders als noch im Sommer wirkt der bearbeitete Wildbachabschnitt jetzt wie ein mehr oder weniger gerade verlaufender Kanal ohne Tier- und Pflanzenwelt.

Dabei ist die Gegend streng geschützt. Sie gehört zum Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen und fällt nach vorliegenden Angaben unter die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU. Der Bach selbst gilt zusätzlich noch laut Bundesnaturschutzgesetz als Biotop. Salopp formuliert kann sich dort deshalb bereits das Pflücken eines Blümeleins zur Ordnungswidrigkeit ausweiten.

Die Alpgenossenschaft steht im Kreuzfeuer

Wer würde aber bei einem solch strengen Schutz das Risiko eingehen, sich mächtig die Finger zu verbrennen? Eine gute Frage. Anfangs schien die Antwort recht simpel zu sein: die örtliche Alpgenossenschaft, ein traditioneller Zusammenschluss von Nutzern der umliegenden Viehweiden von Alpen, wie Almen im Allgäu genannt werden.

Es war jene Institution, die das Baggern in Auftrag gegeben hatte. Ab 26. September griffen die Schaufeln in den Bach – bis dann das Kemptener Wasserwirtschaftsamt die Arbeiten am 25. Oktober nach einem Vorort-Termin stoppte. Da war das allermeiste aber schon geschafft. Entsprechend entlud sich auf den Älplern die ganze Empörung. Offenbar ging dies hin bis zu persönlichen Anfeindungen. Ihr ehrenamtlicher Vorsitzender, Alpmeister Hannes Thaumiller, hat in mehreren Interviews mit örtlichen Medien von Droh-Mails gesprochen. „Das ganze Thema ist für meine Familie und mich sehr belastend“, sagte er.

Womöglich unwiederbringlich zerstört

Auf der reinen Sachebene beklagten örtliche Angehörige des Bund Naturschutzes detailliert den Raub von Lebensräumen für den Alpensalamander, für die Rotflügelige Schnarrschrecke, für die raren Flussuferläufer-Vögel samt anderem Getier sowie seltenen Gewächsen. Weil die Baggerschaufel nach Augenschein der Öko-Aktivisten auch die Bachsohle zerstört habe, sei das Bachbiotop unwiederbringlich ruiniert – oder zumindest fürs nächste Jahrzehnt verloren.

Umweltverbände verlangen harsch, den ursprünglichen Bachverlauf wenigstens so weit wie möglich wieder herzustellen – laut Kenner der Materie ein kostenträchtiges Unterfangen. Mehrere 100 000 Euro stünden bei solchen Arbeiten im Raum, heißt es. Parallel dazu ist ein Ruf nach harten Strafen erschallt. Der Bund Naturschutz hat zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz bereits Strafanzeige gestellt. Dem Verantwortlichen an den Bacharbeiten drohen laut Strafgesetzbuch eine Geldbuße – oder bei schweren Fällen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Die Justiz hat sich des Falles bereits angenommen

Die Mühlen der Justiz mahlen bereits. Zur Adventszeit hat das Kripo samt Staatsanwaltschaft das Hotel des Alpmeisters Thaumiller durchsucht. Handys und Notebooks sind nach seinen Angaben beschlagnahmt worden. Thaumiller klagte in den Medien: „Man fühlt sich wie ein Schwerverbrecher. Erklären Sie das mal Ihren Gästen und Mitarbeitern! Das war brutal!“

Er ging schließlich zum Gegenangriff über. Sein Ziel: das Oberallgäuer Landratsamt mit Landrätin Indra Baier-Müller an der Spitze. Thaumiller bezichtigte die 2020 ins Amt gekommene Freie-Wähler-Politikerin kurzum, die Affäre böswillig falsch dargestellt zu haben. „Dass die Landrätin nun in der Öffentlichkeit die Tatsachen so verdreht und sich in ihren Lügen verstrickt, welche Schäden daraus für die gesamte Alpwirtschaft, unsere Existenz, für meine Familie und mich entstanden sind, das ist nicht wieder gut zu machen.“

Das Verhalten des Landratsamtes

Die Attacke auf die Landrätin erschließt sich daraus, dass ihre Behörde Ansprechpartnerin für mögliche Eingriffe im Rappenalptal ist. Hier liegt der Knackpunkt der ganzen Affäre. Denn die Alpgenossenschaft geht davon aus, dass sie für die vorgenommene Baggerei das O.K. vom Landratsamt bekommen habe. Dieses wiederum betont, für ein solches Ausmaß an Arbeiten sei keine Genehmigung erteilt worden. Wegen des hohen Schutzstatus für das Tal hätte es auch nie eine solche geben können.

Entsprechend pikiert zeigte sich Landrätin Baier-Müller nach dem Angriff des Alpmeisters: „Gegen Thaumiller ist ein Strafermittlungsverfahren wegen Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete anhängig“, ließ sie sich zitieren. „In einer solchen Lage ist es nicht angezeigt, über die Presse weiteres Öl ins Feuer zu gießen.“

Die Fronten stehen unverrückbar

Damit scheinen die Fronten unverrückbar zu stehen. Um zu begreifen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, hilft ein Rückblick auf länger zurückliegende Hochwasserereignisse im Rappenalptal. In solchen Fällen spült der Bach meist Geröll auf angrenzende Weiden und verlagert seinen Lauf. Laut Älpler-Berichten sind danach Aufräumarbeiten üblich. Das Geröll kommt von den Wiesen, der Bach wird eingegrenzt. Bei diesem Gewässer sprechen dann selbst Umweltschützer nicht von einem im Ursprungszustand befindlichen Wildbach. Sie stufen ihn nur als naturnah ein.

Am 19. August vergangenen Jahres hat nun Starkregen einmal mehr den Bach über seine Ufer treten lassen. Das Wasser riss Geröll auf die Weiden. Der nahe Wirtschaftsweg war von Zerstörung bedroht. Ein unakzeptabler Zustand befand die Alpgenossenschaft. Wie früher sollte er beseitigt werden. Die Älpler baten das Landratsamt für den 30. August zu einer Besichtigung ins Rappenalptal. Sie wollten das Beseitigen der Schäden mit einem Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde regeln.

Umstrittene Aktennotiz

Das Treffen kam zustande. Zum Besprochenen existiert eine Aktennotiz des Amtes, welche der Alpgenossenschaft per Mail zuging. Zentral erscheinen dabei folgende Sätze zu sein: „... Es ist geplant mit einem Bagger das Flussbett so zu modellieren, dass es in der Mitte tiefer wird und das Wasser abführt und zu den seitlichen Böschungen ansteigt. Es soll etwa ein Trapezprofil hergestellt werden, wohlwissend, dass sich das Geschiebe mit der Zeit wieder umverteilen wird. ... Naturschutzfachlich ist die Maßnahme wünschenswert, da hochwertiges Grünland links und rechts des Bachbetts wiederhergestellt wird. Die teilweise Meter hoch überschütteten Flächen entlang des Bachbetts, sowie die Bereiche um die Querriegel vor der Brücke nahe Eselweg dürfen geräumt werden ...“

Als Örtlichkeit wird die Weideflächen der Alpen Taufersberg und Rappenalp erwähnt. Die Alpgenossenschaft schloss offenbar daraus, dass sie in entsprechenden Bereichen baggern lassen durfte. Doch dies war ein Fehlschluss. Formaljuristisch betrachtet handelt es sich bei solch umfangreichen Arbeiten um einen genehmigungspflichtigen Gewässerausbau. Er bedarf der langwierigen Planfeststellung durch die zuständige Behörde.

Ein Missverständnis?

Das eingeschaltete Verwaltungsgericht in Augsburg bestätigte dies. Demnach könne der alleinige Aktenvermerk „aus Sicht eines objektiven Empfängers unter keinen Umständen als eine Genehmigungsentscheidung zur Durchführung eines Gewässerausbaus in dem durchgeführten Umfang gesehen werden“.

Hätte die Alpgenossenschaft dies wissen müssen? Nein, meinte Alpmeister Thaumiller in einem Statement kurz vor Weihnachten. Er sei schließlich kein Verwaltungsexperte. „Keiner hat uns gesagt, dass eine andere Fachabteilung im Landratsamt zuständig sei. Auch hat keiner gesagt, dass es weitere Prüfungen oder Genehmigungen braucht“, erinnerte er sich erbost. So habe man bei der Alpgenossenschaft den Aktenvermerk kurzum als Genehmigung betrachtet. Nach Thaumillers Angaben tat dies auch die beauftragte Firma, ein regional renommiertes Unternehmen.

Das Landratsamt sieht nur ein Beratungsgespräch

Das Landratsamt schreibt wiederum in einer Pressemitteilung über seine Sicht der Dinge. Demnach hat es mit der Alpgenossenschaft nur „ein Beratungsgespräch durch eine Fachkraft der unteren Naturschutzbehörde“ gegeben. Die vereinbarten Maßnahmen seien rein punktuell gewesen, sozusagen Mini-Eingriffe, für die es keine weitere Genehmigung gebraucht hätte.

Irritierend ist aber, dass der Aktenvermerk aus dem sogenannten Beratungsgespräch durchaus in die Richtung jener umfassenden Arbeiten geht, die von der Alpgenossenschaft umgesetzt wurden und die genehmigungspflichtig gewesen wären. Ebenso seltsam wirkt der Umstand, dass die Älpler im sensiblen Umfeld des Rappenalptals ohne weitere Vorort-Kontrolle des Landratsamtes loslegen durften. Immerhin vergingen vier Wochen bis zur ultimativen Einstellung der Arbeiten.

Betrachtet man die ganze Affäre von außen, drängt sich der Eindruck auf, dass es sich bei der Baggerei um ein großes Missverständnis handeln könnte. Spötter vor Ort halten dies längst für naheliegend.

Für die Alpgenossenschaft steht die Existenz auf dem Spiel

Das Landratsamt will davon aber nichts wissen. Es sieht den Schwarzen Peter komplett bei der Alpgenossenschaft liegen. Noch vor Weihnachten ließ die Behörde einige während der Baggerarbeiten aufgeworfenen Dämme im Rappenalptal öffnen. Sie fürchtete, dass ansonsten Hochwasser mit aller Gewalt talabwärts strömenund dort Schaden anrichten könnte.

Schon für dieses Dämme-Öffnen soll die Alpgenossenschaft zahlen. Deren Vorsitzender Thaumiller stemmt sich dagegen. Seine Anwälte sind inzwischen vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gezogen. Die Alpengenossenschaft braucht für ihre Rettung einen Richterspruch, der besagt, dass der Aktenvermerk des Landratsamtes als Genehmigung der Arbeiten verstanden werden kann. Für sie und Thaumiller geht es angesichts möglicher Strafen und drohender teurer Wiederherstellungsarbeiten am Bach ums finanzielle Überleben.