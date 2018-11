Arbeiten am Ulmer Bahnhof nicht beendet: Zugverspätungen

Nach Einschränkungen wegen Bauarbeiten am Hauptbahnhof Ulm normalisiert sich der Fernverkehr auf der Strecke zwischen Stuttgart und München langsam wieder. Zwar waren die Arbeiten am Ulmer Hauptbahnhof am Freitagmorgen noch nicht wie geplant beendet. Aber die Züge könnten nun wieder auf der regulären Strecke zwischen den beiden Städten fahren, teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit.

Die Umleitung über Aalen, die zunächst am Morgen galt, wurde wieder aufgehoben. Es müsse aber weiterhin mit Verspätungen gerechnet werden, hieß es. Reisende sollten sich vor ihrer Fahrt über ihre Verbindungen informieren.

Wegen des Neubaus der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm gib es seit zwei Wochen deutliche Änderungen im Fernverkehr. Wann die Bauarbeiten endgültig abgeschlossen sein sollen, war am Freitag zunächst unklar.

Störungsmeldung der Bahn