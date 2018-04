Anwohner bewahrt Frau und Baby vor Gasexplosion

Ein aufmerksamer Anwohner hat in der Nacht zum Ostermontag in einem Wohnhaus in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) eine drohende Explosion abgewendet. Der 47-Jährige war durch laute Knallgeräusche aus dem Keller des Nachbarhauses aufgewacht, wie die Polizei mitteilte. Zudem roch es in dem Gebäude stark nach Gas. Der Mann alarmierte die Feuerwehr und weckte durch Klopfen an der Tür die 31 Jahre alte Bewohnerin. Retter brachten die Frau und ihr sechs Monate altes Kind unverletzt in Sicherheit. Nach ersten Erkenntnissen war eine defekte Gasleitung die Ursache für die Knallgeräusche.

Durch das Eingreifen des 47-Jährigen sei wohl eine Explosion verhindert worden, hieß es weiter. „Bereits kleine Funken wie das Anschalten von Licht oder Klingeln können ausgetretenes Gas entzünden“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nachdem ein Großaufgebot der Feuerwehr die Leitung unterbrochen und das Gebäude gelüftet hatte, gaben die Einsatzkräfte rund zwei Stunden später Entwarnung.