Anwalt wegen Geldwäsche angeklagt: Urteil erwartet

Gegen einen Anwalt, der an Geldwäsche von knapp einer Viertelmillion Euro beteiligt gewesen sein soll, wird am Donnerstag das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen vor dem Landgericht Würzburg vor, als Verteidiger eines Fonds-Managers mittels Überweisungen Geld vor dem Staat verschleiert zu haben. Das Geld hatte sein Mandant aus Straftaten erhalten. Der Mandant saß währenddessen in U-Haft.

Hintergrund sind eine Reihe von Vermögensstraftaten in einem Geflecht verschiedener Investment-Unternehmen und Anlage-Fonds, bei denen Privatanleger ihr Geld verloren haben. Mehrere Beteiligte wie der Mandant des nun Angeklagten wurden zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.