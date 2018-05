Anwälte wollen milde Strafe für NSU-Mitangeklagten

Im NSU-Prozess haben die Verteidiger des Mitangeklagten Holger G. eine Strafe von „unter zwei Jahren“ für ihren Mandanten vorgeschlagen, aber keinen konkreten Strafantrag gestellt. „Er will für seine Tat geradestehen“, sagte Rechtsanwalt Pajam Rokni-Yazdi am Mittwoch vor dem Münchner Oberlandesgericht. Der Verteidiger erörterte in seinem Plädoyer auch die Möglichkeit einer Bewährungsstrafe, ohne eine solche aber förmlich zu beantragen.

G. könne lediglich wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung verurteilt werden, argumentierten Rokni-Yazdi und sein Kollege Stefan Hachmeister. Die Bundesanwaltschaft hatte dagegen fünf Jahre Haft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gefordert.

G. hatte zu Prozessbeginn eingeräumt, seinen Freunden Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe eine Waffe überbracht und diesen falsche Dokumente besorgt zu haben. Seine Anwälte betonten aber, G. habe seinen im Untergrund lebenden Freunden lediglich helfen wollen, damit diese nicht gefasst werden. Er habe zwar damit gerechnet, dass die Freunde Straftaten begehen würden, um ihr Untergrundleben zu finanzieren. G. habe aber nicht gewusst, dass die drei eine terroristische Vereinigung gegründet haben sollen, und sich nicht vorstellen können, dass sie schwerste Straftaten gegen Menschen begehen würden. „Mord hat er ihnen von vornherein nicht zugetraut.“