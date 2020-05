Antisemitismusbeauftragter für 8. Mai als Feiertag

Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) hat sich für die Einführung eines nationalen Feiertags am 8. Mai, ausgesprochen. Der Tag, an dem vor 75 Jahren mit der deutschen Kapitulation der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging, habe „Bayern und Deutschland eine zweite Chance zu Demokratie und Rechtsstaat“ eröffnet „und befreite uns von der NS-Diktatur“, betonte Spaenle am Freitag.

Daher unterstütze er die Forderung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung nach einem bundesweiten Feiertag. Gibt es keinen nationalen Feiertag, will Spaenle prüfen lassen, ob eine bayerische Lösung möglich ist.