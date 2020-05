Nach mehreren Anschlägen auf die Geschäfte türkischstämmiger Inhaber scheint die Serie vor der Aufklärung zu stehen. Über die Hintergründe will die Polizei heute bei einer Pressekonferenz in Rosenheim informieren. Bisher hatte sie bekannt gegeben, sie habe einen „dringend Tatverdächtigen“ Mann in Mühldorf am Inn festgenommen. Der 25-Jährige war demnach am Bahnhof aufgefallen. Bei der Überprüfung hatten die Beamten explosives Material gefunden.