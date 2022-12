Anonymes Los gewinnt: Fünf Millionen suchen Besitzer

Wer hat die fünf Millionen Euro im Lotto gewonnen? Dieser Frage geht Lotto Bayern jetzt nach, denn das Gewinnerlos war anonym in Oberbayern abgegeben worden, wie die Staatliche Lotterie und Spielbankverwaltung am Donnerstag mitteilte. Dem Gewinner oder der Gewinnerin stehen exakt 5.018.021 Euro zu. Der Besitzer des Scheins mit den am Mittwoch gezogenen Zahlen 2, 22, 24, 42, 47 und 49 könne seinen Gewinn erhalten, wenn er bis spätestens Ende 2025 seine Quittung einreicht.

