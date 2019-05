Anleihe aus dem Jahr 1623 versteigert

Eine Anleihe der ältesten Aktiengesellschaft der Welt ist am Samstag in Würzburg versteigert worden: Das Wertpapier der Niederländischen Ostindien-Kompanie aus dem Jahr 1623 kam für 46 000 Euro unter den Hammer, wie das Historische Wertpapierhaus in Würzburg mitteilte. Außerdem wechselte bei der Auktion eine 1796 auf George Washington ausgestellte Aktie der Bank of Alexandria für 15 000 Euro den Besitzer. Laut Auktionhaus handelt es sich dabei um ein Einzelstück.

Tiefer in die Tasche greifen musste ein Bieter, der eine 1957 von Marilyn Monroe unterschriebene Vertretungsvollmacht für eine Gesellschafterversammlung ihrer Produktionsfirma ersteigern wollte. Der Mann erwarb das Papier für 25 000 Euro. Eine Gründeraktie der Gasmotoren-Fabrik Mannheim (Unternehmen von Carl Benz) aus dem Jahr 1883 erlöste 4500 Euro.

