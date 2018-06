Anklage wegen geplanter Anschläge

Während eine Etage tiefer der 278. Verhandlungstag im NSU-Prozess läuft, hat gestern im Oberlandesgericht München das Verfahren gegen eine weitere Neonazi-Gruppe begonnen. Die „Oldschool Society“ soll Anschläge auf Flüchtlingsheime geplant haben.

Ausgerechnet in einer Kleingartenanlage namens Sommerfreude in Frohburg haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Doch freudig und froh ist den Mitgliedern der „Oldschool Society“ (OSS) eher nicht zumute, damals im November 2014. Stattdessen führen sie hasstriefende Gespräche über ein „gewaltsames Vorgehen gegen Asylanten“ und den „bewaffneten Kampf gegen Salafisten“. Zudem wird erörtert, „wer bereit wäre, auch in den Knast zu gehen für irgendwelche Taten“.

Von Reue keine Spur

So zumindest schildert es Staatsanwalt Jörn Hauschild. Ihm gegenüber sitzt Andreas H., der damals als Präsident der OSS jene Gespräche im Schrebergarten maßgeblich geprägt haben soll. Der 57-Jährige aus Augsburg verfolgt die Ausführungen des Staatsanwalts mit einem süffisanten Grinsen; mal nickt er zustimmend, mal schüttelt er leise den Kopf – von Reue keine Spur. Zuvor hat er offensiv in die Kameras geblickt, derweil sein früherer Vizepräsident bei der OSS, Markus W., den Fotografen demonstrativ den Rücken zudreht.

Das Duo ist gemeinsam mit zwei weiteren Rädelsführern – einem 48-Jährigen aus Bochum und einer 23-Jährigen aus Sachsen – angeklagt we-gen der Bildung einer terroristischen Vereinigung und der Planung eines Sprengstoffanschlags auf ein Asylbewerberheim in Sachsen. Der Fall zeigt Parallelen zur „Gruppe Freital“, die vorige Woche ausgehoben wurde und deren Mitglieder Brandanschläge auf Flüchtlingsheime verübt haben sollen. Und natürlich erinnert vieles an den NSU, dessen Morde seit Mai 2013 im selben Gerichtsgebäude aufgearbeitet werden.

Im Fall der OSS sieht es die Staatsanwaltschaft als erwiesen an, dass „alle vier Angeklagten einen rechtsradikalen Hintergrund haben“, sagt Jörn Hauschild. Laut Anklage sollen die Ursprünge der OSS auf eine Chat-Gruppe zurückgehen, über die sich die Mitglieder ab 2014 austauschten. Nach dem ersten Treffen abseits der virtuellen Welt in Frohburg habe sich die Gruppe zunehmend mit der Beschaffung von Waffen und dem Einsatz von Gewalt beschäftigt. Antreiber waren dabei vor allem Andreas H., der in Augsburg für die NPD aktiv gewesen sein soll, sowie Markus W., ein Security-Mitarbeiter aus dem sächsischen Borna.

Letzterer reiste vor dem zweiten Treffen der OSS mit seiner ebenfalls angeklagten Partnerin nach Tschechien und kaufte dort illegale Feuerwerkskörper namens „La Bomba“ oder „Cobra 11“. Am Telefon sagte Markus W.: „Hier, so ein Cobra 11, hier, weißt du, hier Dachpappenstifte draufmachen mit Sekundenkleber ringsherum, draufkleben und dann so ein Ding im Asyl… so ein Ding im Asylcenter, im Asylheim so, weißt du, Fenster eingeschmissen und dann das Ding hinterhergejagt.“ Derweil forderte der vierte Angeklagte Olaf O. (48) die Teilnehmer des zweiten Treffens dazu auf, „für eine eventuell stattfindende Aktion“ neutrale schwarze Kleidung zu tragen. Und nüchtern zu kommen.

Für die Ermittler, die die OSS zu dem Zeitpunkt längst überwachten, stand nun fest, dass die Gruppe einen Anschlag auf ein Asylbewerber-heim in der Gegend um Borna plant. Daraufhin wurden die Rädelsführer im Mai 2015 festgenommen. „Aus unserer Sicht lagen konkrete Anschlagspläne vor“, betont Staatsanwalt Jörn Hauschild. Dagegen argumentiert der Verteidiger von Andreas H., Michael Rosenthal: „Es gibt nirgendwo Hinweise darauf, dass irgendetwas umgesetzt werden sollte.“ Welche dieser beiden Ansichten näher an der Wahrheit ist, muss nun das Gericht klären. Für den Prozess sind 30 Verhandlungstage angesetzt.