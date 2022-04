Anhänger reißt ab: Mehrere Tausend Liter Gülle ausgelaufen

In Schnabelwaid im Landkreis Bayreuth ist ein Anhänger mit einem Güllefass gegen eine Scheune geprallt. Dabei liefen am Dienstag mehrere Tausend Liter der Flüssigkeit aus, so die Polizei am Mittwoch. Das Landratsamt Bayreuth und das Wasserwirtschaftsamt Hof seien involviert, im Augenblick sei nicht von einer Umweltgefährdung auszugehen.

Ein 29-jähriger Traktorfahrer war bei Schnabelwaid mit einem Gülleanhänger unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen riss der Anhänger wegen eines technischen Defekts ab und rollte gegen die Scheune. Das Güllefass wurde durch den Aufprall beschädigt und lief aus. Laut Polizei beträgt der Schaden etwa 80.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-978258/2