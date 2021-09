Anhänger fährt mit fehlendem Rad über die Autobahn

Einen Anhänger mit fehlendem Rad haben Verkehrspolizisten auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz bemerkt. Die Beamten waren in der Nähe von Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unterwegs, als sie das Fahrzeuggespann sahen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei fiel ihnen am Montag auf, dass der Anhänger stark nach rechts zog.

Der 33 Jahre alte Fahrer gab an, eine Reifenpanne gehabt zu haben. Ein Reserverad habe er nicht dabei gehabt. Nach Angaben der Polizei war der Anhänger voll beladen und hätte beim Bremsen oder einem Ausweichmanöver leicht umkippen können. Der Fahrer musste 120 Euro Bußgeld bezahlen.

