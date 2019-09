Anhänger mit 250 Ferkeln kippt um: 50 Tiere verenden

Ein Viehanhänger mit gut 250 Ferkeln ist am Donnerstag in Niederbayern umgekippt, rund 50 Tiere überlebten nicht. Die Schweinchen verendeten laut Polizei noch an der Unfallstelle bei Adlkofen (Landkreis Landshut). Direkt nach dem Unfall begannen Einsatzkräfte damit, die Tiere in einen anderen Anhänger zu laden.

Der 48-jährige Landwirt am Steuer des Transporters war zu schnell in einen Kreisverkehr gefahren, wie die Ermittler mitteilten. Der Anhänger stürzte in die angrenzende Böschung. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 10 000 Euro.