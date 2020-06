Anhänger fällt auf Autobahn um: Motorräder brennen aus

Auf einer Baustelle in Biberach hat es am Freitagmorgen einen Zwischenfall gegeben. Im Zuge der Arbeiten in der Birkenharder Straße wurde eine Gasleitung beschädigt.

Es sei zu einem stärkeren Gasaustritt gekommen, sagte Feuerkommandant Florian Retsch Schwäbische.de. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien angerückt, um die Unfallstelle abzusichern. Einsatzkräfte evakuierten zwei Gebäude und deren Bewohner. Nach ersten Erkenntnissen ist niemand verletzt worden.