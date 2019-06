Angriff mit Motorsense: Rentner verletzt jungen Nachbarn

Mit einer Motorsense hat ein Rentner einen jungen Nachbarn attackiert und schwer an Oberschenkeln und an einem Unterarm verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Vorabend in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) zu einem Streit zwischen dem Rentner und der Mutter des 18-Jährigen gekommen. Als der 72-Jährige auf diese losgehen wollte, stellte sich der Sohn dazwischen. Der Vermieter schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht und griff zu einer Motorsense, mit der er zuvor auf der Grünfläche vor dem Mehrfamilienhaus gearbeitet hatte. Nach Angaben der Polizei war es schon öfter zu Auseinandersetzungen zwischen den Nachbarn gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung.

Pressemitteilung Polizei