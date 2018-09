Angriff mit Armbrust: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Nach einem Armbrust-Angriff auf einen 29-Jährigen in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 41 Jahre alte Mann am Vorabend vom Garten aus auf den am Fenster stehenden 29-Jährigen geschossen. Dieser erlitt schwere Verletzungen, konnte aber noch selbst die Polizei rufen und ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst mit seinem Auto, prallte aber kurz darauf gegen einen Baum und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde von Rettungskräften geborgen und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Auto des 41-Jährigen wurde die Armbrust gefunden.

Am Samstag wurde der Mann der Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes gegen ihn erließ. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben.

