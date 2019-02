Ein angetrunkener Autofahrer hat in der Nähe von Pullenreuth (Landkreis Tirschenreuth) einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 24-Jährige am Samstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte mit voller Wucht in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beide Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.