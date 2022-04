Angetautes Geflügel für Restaurant sichergestellt

Kiloweise ungekühltes Fleisch und Tofu für ein Restaurant hat die Polizei in Oberfranken sichergestellt. Ein SUV sei am Donnerstag bei einer Routinekontrolle auf der B93 nahe Thiersheim angehalten worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Wagen habe keine Mängel gehabt, dafür seien im Kofferraum 60 Kilo angetautes Geflügel und Tofu gefunden worden.

Die Nahrungsmittel waren der Polizei zufolge für ein Restaurant bei Weiden in der Oberpfalz bestimmt. Bei einer Temperaturmessung wurde demnach festgestellt, dass die in Berlin gekauften Produkte nicht mehr essbar waren. Der Restaurantbesitzer bekam eine Anzeige.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-02781/2