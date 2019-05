Angeschlagener 1. FC Kaiserslautern unterliegt in Würzburg

Der finanziell angeschlagene Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern befindet sich auch sportlich weiter im Abwärtstrend. Das 0:2 (0:1) am Samstag bei den Würzburger Kickers war die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen. Orhan Ademi (7. Minute) und Dominic Baumann (69.) sicherten Würzburg vor 7548 Zuschauern den Heimerfolg.

Die Pfälzer waren offensichtlich von den Sorgen um die Zukunft gehemmt und hatten es ihrem starken Torhüter Lennart Grill zu verdanken, dass das Gastspiel in Bayern nicht in einer deutlicheren Niederlage endete. In der Offensive erarbeitete sich Lautern über die gesamten 90 Minuten kaum ernstzunehmende Abschlussmöglichkeiten.

