Angeklagte gestehen Einbruch bei Schönheitschirurg Gsell

- Im Prozess um den mysteriösen Tod des Nürnberger Schönheitschirurgen Franz Gsell vor elf Jahren haben die beiden Angeklagten Geständnisse abgelegt. Die Männer gaben am Mittwoch vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth zu, in die Villa des Arztes eingebrochen zu sein. Ihre Aussage führte dann umgehend zu der Festnahme eines weiteren Mannes, der bei dem Überfall eine Rolle gespielt haben könnte.

Einer der beiden angeklagten Einbrecher will dem Mediziner eine Ohrfeige verpasst haben. Schwer verletzt hätten sie den 76-Jährigen aber nicht. Der Arzt habe sich vielmehr am Treppengeländer gestoßen. Einer der Angeklagten sagte, er und sein Komplize hätten Gsell schließlich gefesselt.

Die beiden 38 und 45 Jahre alten Männer müssen sich seit September wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht verantworten. Sie sollen Gsell am 5. Januar 2003 in seinem Haus überfallen und so schwer verletzt haben, dass er später daran starb.

Der 38-jährige Angeklagte sagte, sie seien davon ausgegangen, dass zur Tatzeit niemand in der Villa sei. Ein 39-Jähriger aus dem Nürnberger Land habe sie über einen weiteren Komplizen, der inzwischen tot ist, auf Gsells Haus hingewiesen und ihnen auch gesagt, dass die Villa leer sei. Er habe Gsell gekannt, weil er ihm vorher ein Auto habe abkaufen wollen. Als Gegenleistung für den Tipp mit der Villa sollten die Männer ihm demnach Autoschlüssel und Kfz-Brief des fraglichen Wagens mitbringen. Diese hätten sie jedoch nicht im Safe gefunden. Erbeutet hätten sie dafür 3500 Euro und Schmuck - von dem sie später erfuhren, dass er wertlos ist.

Der 39 Jahre alte Verkaufsleiter wurde am Mittwoch von der Polizei ins Gericht gebracht und nach seiner Aussage vorläufig festgenommen. Am Donnerstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Er bestritt jede Tatbeteiligung. Er war in dem Fall bereits früher vernommen worden, einer der Ermittler hatte ihn dabei als extrem nervös wahrgenommen. Der Verdacht gegen ihn hatte sich jedoch nicht erhärten lassen.

Im Fall Gsell hat es von Anfang an immer wieder neue Wendungen und Unklarheiten gegeben. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass der Überfall auf Gsell mit einem versuchten Versicherungsbetrug einer Autoschieberbande und seiner Ehefrau in Zusammenhang stand. Erst 2010 kam Bewegung in den Fall. Anhand eines DNA-Treffers wurde einer der heute Angeklagten ermittelt. Danach meldete sich ein Zeuge, der die Ermittler auf die Spur des zweiten Mannes brachte. Am 5. Dezember sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung nun ihre Plädoyers halten.