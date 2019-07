Angefahrener Fußgänger: Flüchtiger Autofahrer stellt sich

Ein 41-Jähriger ist im Landkreis Dingolfing-Landau von einem zunächst unbekannten Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag zu Fuß auf einer Kreisstraße bei Marklkofen unterwegs. Dort wurde er nach Polizeiangaben von einem schwarzen Auto mit ausländischem Kennzeichen erfasst. Retter brachten den Schwerverletzten in ein Klinikum, wo er notoperiert wurde. Der Autofahrer war zunächst von der Unfallstelle geflüchtet. Nachdem Medien über den Unfall berichtet hatten, stellte sich der 28-Jährige am Sonntagvormittag bei der Dingolfinger Polizei.

Mitteilung der Polizei

Aktualisierte Mitteilung der Polizei