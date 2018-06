Angeblicher Rädelsführer von rechter Terrorgruppe in Augsburg gefasst

- Bei der Razzia gegen die mutmaßliche rechtsterroristische Vereinigung „Oldschool Society“ ist am Mittwoch ein Verdächtiger in Augsburg festgenommen worden. Der 56-Jährige wird als „Rädelsführer“ der Terrorgruppe eingestuft. In der Wohnung des Mannes im Stadtteil Bergheim stellten die Ermittler zahlreiches Beweismaterial sicher.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft lagen Haftbefehle gegen den Augsburger und zwei weitere Männer sowie eine Frau vor. Spezialeinheiten der Bundespolizei und der Länderpolizeien nahmen die Tatverdächtigen fest. Die Gruppe soll sich Sprengstoff verschafft sowie Anschläge auf Islamisten, Moscheen und Asylbewerberheime geplant haben.

Der 56-Jährige wird auf der Facebook-Seite der „Oldschool Society“ als einer der Verantwortlichen genannt und zeigt sich auch auf seiner personlichen Seite mit dem Logo der rechten Organisation. Auf der Facebook-Seite des Augsburgers, der nach den dortigen Angaben aus Mülheim in Nordrhein-Westfalen stammt, finden sich zahlreiche rassistische und waffenverherrlichende Einträge.

