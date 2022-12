Angebliche Heilerin bringt Seniorin um ihr Vermögen

In Oberbayern hat eine angebliche Heilerin eine Seniorin um Bargeld und Schmuck im Wert von rund 60.000 gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Unbekannte am Dienstag eine 63 Jahre alte Frau vor einem Supermarkt in Ingolstadt angesprochen. Sie sagte der Seniorin, diese leide an einer „schwarzen Krankheit“ und ihre Wertsachen seien verflucht. Um den Fluch aufzulösen, überredete die Betrügerin die 63-Jährige Schmuck und Bargeld aus ihrer Wohnung zu holen. Die Rentnerin gab die Wertgegenstände an einer Bushaltestelle der Unbekannten, die diese den Angaben zufolge in ein Tuch wickelte und Formeln auf Russisch sprach. Danach gab die Betrügerin der Frau ein identisch aussehendes Päckchen zurück, welches sie 40 Tage unter ihrem Bett lagern sollte. Weil sie misstrauisch wurde, öffnete die Frau das Päckchen am Mittwoch und stellte fest, dass sämtliche Wertgegenstände fehlten.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise.

