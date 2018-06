Anfassen erlaubt: Studenten machen Kunst für Blinde erlebbar

Von Aalener Nachrichten

Das Auto eines 39-Jährigen ist am Dienstag gegen 17.15 Uhr in Brand geraten. Der Mann war mit seinem Fahrzeug gerade auf der L 1080 kurz vor der Abzweigung in Richtung Rauental unterwegs, als sein Fahrzeug wegen eines technischen Defektes im Motorraum in Brand geriet. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Über die Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.