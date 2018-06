Andreas Gabalier drückt Deutschland bei WM die Daumen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Teilnahme an der WM in Russland einmal mehr verpasst. Vielleicht auch deshalb drückt der österreichische Schlagersänger Andreas Gabalier bei der Weltmeisterschaft dem deutschen Team die Daumen, wie er am Freitag in München sagte. „Das muss man sich als Österreicher eingestehen, den Fußball habt's ihr doch besser im Griff mit euren Beinen als wir. Und wir halten euch da die Daumen.“ Die Leistung der deutschen Spieler bei der WM 2014 in Brasilien sei „sehr, sehr bemerkenswert und bewundernswert“ gewesen. „Möget ihr den Titel vielleicht ja auch noch einmal verteidigen“, so der 33-Jährige.