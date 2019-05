Andrea Petkovic gewinnt Auftaktspiel in Nürnberg

Andrea Petkovic hat ihr Auftaktspiel beim Tennisturnier in Nürnberg gewonnen. Die Finalistin von 2013 besiegte am Dienstag bei dem WTA-Event in Franken die türkische Qualifikantin Cagla Buyukakcay in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2. Bei der letzten Vorbereitung auf die French Open in Paris trifft die Fedcup-Spielerin im Achtelfinale auf Anna-Lena Friedsam.

Die 25-Jährige aus Andernach hatte zuvor auf dem Center Court die Rumänin Irina-Camelia Begu in drei Sätzen bezwungen. „Ich freue mich auf das Match. Ein deutsches Duell, das ist auch für die Zuschauer interessant“, sagte Friedsam. Am ebenfalls verregneten Montag hatte bereits Fedcup-Spielerin Mona Barthel ihr Erstrundenspiel gewonnen. Am Dienstag könnten auch noch Sabine Lisicki und Qualifikantin Jule Niemeier ins Achtelfinale des Nürnberger Versicherungscups einziehen.

