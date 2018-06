Analyse: Das Gentlemen-Duell

Lag es daran, dass SPD-Ministerpräsidentenkandidat Christian Ude das Rennen innerlich schon aufgegeben hat? Oder hatte er nur mehr Zeit zur Vorbereitung? Jedenfalls wirkte der Münchener Oberbürgermeister im Fernsehduell mit CSU-Amtsinhaber Horst Seehofer am Mittwochabend im Bayerischen Fernsehen etwas entspannter als der Kontrahent. Trotz des Schlagabtauschs kamen beide Mittsechziger niemals in die Nähe eines kläffenden Tonfalls. „Das ist doch ein Witz“, war das Äußerste, was sich Ude als Kommentierung der Aussagen seines Gegenübers erlaubte. Doch was weiß der politisch interessierte, das er nicht vorher schon wusste? Nicht viel. Nur dass beide Mittsechziger grundsätzlich wählbar sind. Auffallend war, dass beide Herren eigentlich gar nicht weit voneinander entfernt sind. In vielen Bereichen streben sie sogar dasselbe Ziel an. Differenzen gibt es oft nur über die Beurteilung des Ist-Zustands und die Methoden, wie man an das Ziel gelangen könnte. Seehofer ist jedenfalls keiner, der mit Zähnen und Klauen unhaltbare Positionen verteidigt. Das macht es für Angreifer schwer und kommt an.

Es gab ja auch keinen Anlass für harte Attacken des Herausforderers, denn der Amtsinhaber hat viele der Themen, die bei der Wahl Ärger machen könnten, im Vorfeld aus dem Weg geräumt. Der wiederholte Hinweis Udes, dass Seehofer und seine CSU bei ihm „abgeschrieben“ hätten, ändert daran nichts, sondern wirkte eher oberlehrerhaft. Seehofer und Ude praktizierten einen Politikstil, den sich die Wähler wünschen: Überwiegend sachlich, ohne polemische Scheinkämpfe. Das tat dem Duell gut, genau wie die lockeren Regeln. So lief das Gentlemen-Duell nicht Gefahr, wie beim Schlagabtausch Merkel-Steinbrück zu erstarren. Man kann sich beide Herren als Ministerpräsidenten vorstellen – keine Frage. Allein diese Feststellung verschafft Ude schon ein paar Punkte. Für die Opposition hat er das Blatt trotzdem nicht gewendet. Das war auch nicht zu erwarten.