An Bahnübergang nicht angehalten: Frau stirbt in Österreich

Eine Frau aus Bayern ist bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug in Österreich getötet worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, starb die 54-Jährige aus dem Landkreis Passau, nachdem ihr Lebensgefährte am Freitag den Wagen an einem Bahnübergang bei Dürnstein in Niederösterreich nicht gestoppt hatte. Einen Tag nach dem Unfall nahe der Donau gaben die Ermittler Details zu Opfern und Hergang bekannt.

Der 67-jährige Fahrer aus Deutschland habe an dem unbeschrankten Übergang zwar die Geschwindigkeit verringert, aber nicht angehalten. Er habe versucht, noch unmittelbar vor dem Triebwagen über die Gleise zu fahren. Der Zugführer warnte demnach mit einem Signalton und bremste sofort, doch die Bahn krachte gegen die Beifahrerseite des Autos und schob es rund 80 Meter weit. Die Frau starb an der Unfallstelle. Ihr Lebensgefährte wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. In dem mit 46 Passagieren besetzten Zug wurde niemand verletzt.

Polizeimeldung