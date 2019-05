Amtliche Dokumente aus Nürnberger Amt geklaut

Seit Montag stauen sich im Berufsverkehr die Autos und Lastwagen am südwestlichen Stadteingang von Ravensburg auf ungeahnter Länge. Wer von Markdorf her Richtung Ravensburg fährt, steht Pendlerberichten zufolge zeitweise ab Bavendorf. Auch von Horgenzell her gebe es Rückstau bis Hübscher, ist zu hören. Am blauen Haus kurz vor der Weststadt entscheidet sich so mancher Autofahrer, die Meersburger Straße zu nehmen – und steckt dann auch dort im zähen Verkehr.